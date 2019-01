Elena Santarelli cambia look: nuova acconciatura per la showgirl | FOTO

Elena Santarelli torna sui social. E lo fa con un nuovo look. La showgirl romana, che nelle settimane passate aveva deciso di prendersi una pausa da Instagram ("Perché - ha spiegato - Non sempre rispecchia la realtà), condivide di nuovo con i fan i momenti clou delle sue giornate. L'ultimo? La realizzazione di uno shooting fotografico, che si è rivelato occasione per speriementare una nuova acconciatura: la frangetta.

"Back to work", scrive Elena nell'ultimo post, dove sfoggia fiera il nuovo hair stile. Eccola, bellissima come sempre, mentre guarda l'obiettivo del fotografo, lasciando scivolare i lunghi capelli biondi sulle spalle. La frangia ci mette un tocco sbarazzino in più. Pioggia di like per il cambio look, quasi cinquantamila in poche ore.