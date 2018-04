Elena Santarelli difende Nadia Toffa: "Troppe cattiverie, so bene cosa prova"

Elena Santarelli interviene in difesa di Nadia Toffa. Di fronte a quanti reclamano dalla 'iena' informazioni circa le sue condizioni di salute, la showgirl romana, che sta vivendo una situazione analoga, invita i follower a rispettare il riserbo voluto dalla conduttrice.

Come è noto, purtroppo, Nadia alcune settimane fa ha rivelato pubblicamente di aver avuto un cancro e in questi giorni sta affrontando le terapie necessarie. Elena, che sta combattendo una battaglia affine alla sua per via della malattia che ha colpito il figlio Giacomo, decide di schierarsi in sua difesa. Lo fa intervenendo tra i commenti in calce all'ultimo post della Toffa: "Ho letto così tante cattiverie sotto le foto di Nadia che ho la nausea - scrive - Io che sto combattendo con mio figlio, so benissimo, o lo immagino, che Nadia vuole solo normalità e non è obbligata a raccontare nei dettagli cosa fa e se deve fare altre cure. Sono problemi suoi, Quando una persona si ammala o quando un familiare si ammala, la prima cosa che si vuole è la normalità. Avere persone che tutti giorni chiedono come va è stressante".

Nadia Toffa assente a "Le Iene"

Proprio la scorsa domenica, Nadia aveva comunicato al pubblico che le cure avrebbero reso impossibile la sua presenza dietro al bancone de "Le Iene": "Ciao ragazzi - ha scritto - Stasera non sarò alla conduzione del mio programma preferito, #LeIene,perché negli ultimi giorni ho fatto delle cure che mi hanno provata un bel po’ e quindi mi tocca saltare la puntata di questa domenica ;( Vi prometto comunque che da settimana prossima tornerò✌🏻".

La battaglia di Nadia

A 38 anni, Nadia Toffa ha scoperto di avere il cancro dopo essere svenuta a Trieste lo scorso 2 dicembre. Assente dal piccolo schermo per il tempo necessario a sottoporsi alle terapie del caso, la conduttrice il 12 febbraio è tornata al timone della trasmissione. Qualche settimana fa, è tornata a parlare della malattia al Maurizio Costanzo Show: “Non si può certo parlare di guarigione, ma si sorride sempre alla vita. Non ho sospeso la vita per la malattia, combatto vivendo”.