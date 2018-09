Elena Santarelli non pubblicherà più le foto del figlio: le ragioni spiegate ai follower

Prima di essere una showgirl, modella e testimonial di vari brand, Elena Santarelli è una mamma e una moglie che utilizza i social per raccontare la sua normalissima eppur straordinaria normalità in cui un ruolo primario lo hanno i suoi figli, Giacomo di 9 anni e Greta, di 2.

Recentemente in una toccante intervista rilasciata al Corriere della Sera, Elena Santarelli ha spiegato i dettagli della malattia del primogenito contro cui lei e il marito Bernardo Corradi stanno lottando da quasi un anno.

Il delicato argomento, come pure il rapporto che ha con i suoi bambini e con il compagno, è stato spesso oggetto di domande da parte dei follower con cui la showgirl di Latina dialoga rendendo Instagram un mezzo diretto con gli utenti.

E proprio grazie alla domanda che uno di loro le ha rivolto attraverso una Storia Instagram, Elena ha spiegato il motivo per cui non intenda mostrare il volto della piccola Greta e quello di Jack, che in passato era stato protagonista di qualche scatto pubblicato sui social.

Perché Elena Santarelli non pubblica le foto dei figli sui social

“Come mai non fai ancora vedere Greta?” è stata la domanda che ha spinto la showgirl a motivare la scelta e a spiegare perché nemmeno il fratellino sarà ancora protagonista di uno scatto pubblico.

“Per ora non voglio e credo che non farò più vedere Jack” - ha scritto sulla foto delle storie – “Ovviamente non abbiamo nulla da nascondere. Solo se lui lo vorrà. Vorrei che fosse libero di uscire un giorno da solo senza che nessuno lo indichi come ‘il figlio di’”.

Le domande dei fan, poi, hanno permesso a Elena Santarelli di confidare qual è il viaggio dei suoi sogni (“il tragitto dall’ospedale a casa, quando la nostra dottoressa ci dirà che Giacomino da oggi è in follow up… Ci vuole pazienza”) e la notizia che presto tornerà in tv, per la gioia di chi spera di ritrovare la sua allegria e il suo ottimismo anche sul piccolo schermo.