Elena Santarelli furiosa dopo gli articoli sul figlio: "Ma non vi fate schifo?"

Una foto di qualche anno fa, con il figlio Giacomo in braccio, e quel messaggio pieno di emozione: "Lui, il primo amore, quello che ti toglie il respiro". Elena Santarelli, che più di un anno fa ha deciso di non pubblicare più nessuna immagine dei figli, ha fatto un piccolo - e dolcissimo - strappo alla regola tra le sue ig stories.

Qualcuno non ha perso tempo a lanciare subito la notizia sul web, con titoli sensazionalistici e, obiettivamente, di cattivo gusto, che facevano riferimento alla malattia di Giacomo. La reazione di Elena Santarelli è durissima: "A quei 4 giornalisti sfigati e ai loro direttori sfigati che fanno titoli del genere per attirare l'attenzione - tuona su Instagram - 'Santarelli pubblica la foto del figlio malato', ma non vi fate schifo? Ma come andate a dormire sapendo di scrivere il falso per un click in più... Non ho mai fatto vedere mio figlio (i malati siete voi), che poi se ve lo facessi vedere vi assicuro che è bello come sempre. Mai accontenterò questa morbosità. Mi fate schifo, forse non siete genitori o forse siete dei cattivi genitori perché esistono genitori cattivi. Non arriverete mai in una grande redazione, rimarrete dei topi da tastiera che vivono nella falsità. Mi fate schifo. Chi mi conosce sa benissimo che non ho mai usato una foto di Jack dal 30 novembre del 2017. Quella foto è una foto palese del 2011".