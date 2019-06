Elena Santarelli, la prima estate dopo il dramma del figlio: "Ho smesso di fare programmi"

Sarà un’estate finalmente diversa per Elena Santarelli. Una stagione bella, luminosa, e non solo dal punto di vista climatico: la difficile battaglia contro la malattia del figlio Giacomo a cui nel dicembre 2017 è stato diagnosticato un tumore, è stata vinta e adesso è arrivato il tempo di riassaporare la gioia della spensieratezza.

Intervistata dal settimanale Oggi, la showgirl ha parlato della serenità ritrovata: “Adesso desidero solo una vita serena e senza traumi”, ha confidato ora che il suo primogenito è guarito. Con il marito Bernardo Corradi e la sua seconda figlia, Greta, Elena Santarelli ha in programma un periodo di vacanza: “Ho smesso di fare programmi. La vita insegna che oggi sorridi, domani piangi. E io non sapevo come sarebbe finita. Finalmente andremo al mare, ma non sappiamo ancora dove. A metà agosto di sicuro saremo in montagna, ai bambini piace e c’è gente meno esaurita”.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi

Da poco Elena Santarelli e Bernardo Corradi hanno festeggiato cinque anni di matrimonio dopo otto di fidanzamento. Innamorati come il primo giorno, la showgirl tiene comunque a precisare di non sentirsi parte di una coppia perfetta: “La mia non è la famiglia del Mulino Bianco. A volte discutiamo perché io sono pesantuccia, pignola, per me tutto deve essere ordinato e programmato, è un mio limite. Abbiamo attraversato un periodo difficile, ma non ci ha messo in pericolo, anzi. Ora siamo stanchi, ma riusciamo a ritagliarci ancora i nostri spazi grazie ai nonni, anche solo una cena fuori”.

Elena Santarelli in tv: “Ci sono progetti, non ne parlo per scaramanzia”

Terminate le vacanze, Elena Santarelli è pronta a tornare in tv, ma non solo, perché è anche nel cast del nuovo film di Fausto Brizzi in uscita al cinema a ottobre. Molto probabilmente tornerà al timone di ‘Italia Sì’ con Marco Liorni e Rita Dalla Chiesa e c’è anche in ballo qualche altro progetto ancora top secret: “Ci sono progetti, non ne parlo per scaramanzia”, ha commentato la showgirl, ospite della prima puntata di venerdì 21 giugno del programma ‘Non disturbare’ condotto da Paola Perego.