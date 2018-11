Elena Santarelli si commuove: “Giacomo sta bene, ma continuiamo a fare la chiemio”

Con l’inevitabile emozione che un argomento delicato come il tumore di un figlio può suscitare, Elena Santarelli ha rilasciato una toccante intervista a Mara Venier nel corso dell’ultima puntata di Domenica In.

La modella che circa un anno fa raccontò per la prima volta sui social il suo dramma famigliare, ha ripercorso l’iter verso la guarigione del piccolo Giacomo, il primogenito di 9 anni avuto dal calciatore Bernardo Corradi, ma anche raccontato di sentirsi fortunata, perché “ci sono cose peggiori nella vita (…) Ogni persona ha la sua sofferenza e non dobbiamo essere egoisti”.

Elena Santarelli: “Così ho saputo della malattia di mio figlio”

La commozione di Elena Santarelli è stata grande quando ha ricordato come ha saputo della diagnosi.

“Il mio istinto di mamma mi ha fatto capire che c’era qualcosa che non andava. Non immaginavo però una cosa così grave. Poi abbiamo avuto la diagnosi grazie a una semplice risonanza. E’ andato il papà, ma dopo due ore non mi chiamavano. Ho fatto una vieochiamata e dal viso di Bernardo ho capito che qualcosa non andava, lui ha la carnagione olivastra era bianco come un lenzuolo”, ha ricordato trattenendo a fatica le lacrime: “Quel giorno c’erano i miei genitori hanno preso Giacomo lo hanno portato in camera e lui mi ha detto le cose che nessun genitore vorrebbe mai sentire, per Bernardo è stato difficilissimo. Una diagnosi oncologica ti fa pensare subito alla morte. Con Giacomo è stato un dialogo graduale, che piano piano lo ha portato a sapere che ha un tumore e il nome di quello che lo ha colpito, che non ho mai detto perché c’è una curiosità morbosa".

“Perché ho raccontato la situazione sui social”

Mara Venier ha chiesto alla modella perché abbia deciso di raccontare la situazione che stava vivendo sui social, domanda a cui Elena ha risposto spiegando di averlo fatto perché in ospedale iniziava a spargersi la voce e alcuni giornalisti iniziavano a chiamarla: “Allora ho deciso di condividere sui social la notizia. L’ho fatto per aiutare le associazioni della ricerca, se non lo facciamo noi che siamo personaggi pubblici…”

“In cambio – ha proseguito Elena – siamo stati ripagati. Pochi cretini e tanto affetto. Mi rendo conto, quando mi scrivono altre mamme con lo stesso problema, e provo a confortarle e riesco ad aiutarle, di provare uno strano piacere”.

Elena Santarelli, come sta oggi il figlio Giacomo

“Sta bene ma continuiamo a fare le chiemio. Il suo modo di reagire è stupendo. Quasi tutti i bambini sono così, grazie alla ricerca che fa passi da giganti riescono ad affrontare le chemio. Il mio è pieno di energia, le cose stanno andando come devono andare”, ha aggiunto ancora Elena raggiunta a sorpresa dai messaggi della sua mamma e del suo papà che hanno raccontato in un video quanto sia una donna e una mamma fortissima.

“Ci sono cose peggiori nella vita, io mi sento fortunata”, ha detto ancora la modella: “I primi mesi non avevo formulato questo pensiero. Ho conosciuto Mariangela, quella mamma che ha scritto a Nadia Toffa che ha due figli malati e ha sempre il sorriso. Ogni persona ha la sua sofferenza e non dobbiamo essere egoisti.”

Alessia Marcuzzi, il videomessaggio per Elena Santarelli

“A tutti quelli non hanno la fortuna di conoscerti voglio dire che sei una donna speciale, bionica”: così, infine, ha espordito Alessia Marcuzzi nel videomessaggio per la sua grande amica Elena: “Nonostante quello che stai passando hai sempre una parola speciale per tutti noi, ti ricordi di tutto, sei sempre vicina a tutti e questo è un pregio che hai sempre avuto che fa di te una donna super. E quando tu mi dici: Ale tutte le persone nella mia situazione avrebbero lo stesso tipo di atteggiamento, io ti credo, perché mi stai insegnando questo. Ma resti speciale, perché hai proprio questa grande dote di essere comunque vicina a tutti noi”.