Elena Santarelli si racconta: “Non è facile accompagnare tuo figlio a fare le terapie”

Ieri, 15 febbraio, è stata la Giornata mondiale contro i tumori infantili. L’occasione ha portato Elena Santarelli, madrina del Progetto Heal - onlus che opera nel settore della ricerca sui tumori cerebrali in età pediatrica - a tornare in tv per sensibilizzare le persone sull’importanza di dare il proprio contributo affinché la ricerca continui.

Com’è noto, la showgirl con tutta la sua famiglia sta affrontando con forza e determinazione il lungo percorso verso la guarigione del figlio Giacomo, 8 anni, a cui poco più di un anno fa è stata diagnosticata una grave malattia.

“Tutt’ora ho una sensazione di paura, però credimi che all’inizio questa situazione era gigantesca”, ha confidato Elena Santarelli, ospite de 'La vita in diretta', a Francesca Fialdini: “Come avere un vortice davanti, non riesci a respirare quando ti danno questa notizia”.

“Ho capito che bisognava attivarsi anche a livello sociale per aiutare le persone che erano nello stesso nostro cammino, in particolare quelle del Bambino Gesù”, ha aggiunto la modella, orgogliosa di essere testimonial di un progetto importante come questo perché - ha spiegato - quando un personaggio famoso, o un suo figlio, viene colpito da qualsiasi tipo di malattia deve adoperarsi per far luce sull’argomento con qualsiasi mezzo a sua disposizione.

Elena Santarelli si commuove a ‘La vita in diretta’

La commozione è stata tanta dopo la messa in onda di un video che ha mostrato bambini affetti da tumori in cura presso l’ospedale.

“Mi sono commossa. I bambini non dovrebbero affrontare questo percorso”, ha affermato Elena Santarelli senza trattenere le lacrime: “Non è facile accompagnare tuo figlio a fare le terapie. Non è facile vedere piccoli, grandi, adolescenti… senza capelli e con le flebo attaccate. È anche un lavoro interiore abbastanza forte”.

La modella ha poi sottolineato il lavoro straordinario dei medici che ogni giorno affrontano il difficile compito di dare notizie terribili ai genitori dei bimbi malati e quanto sia importante il contributo di tutti, anche minimo, alla ricerca e al progetto che la sostiene.