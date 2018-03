Elena Santarelli sbotta sui social: "Non voglio parole di pietà per mio figlio"

A novembre la terribile notizia della malattia del figlio, poi è iniziata la lunga battaglia che ancora oggi Elena Santarelli sta combattendo accanto al suo Giacomo, 7 anni, insieme al marito Bernardo Corradi. Non è facile per la showgirl, che sui social condivide la loro lotta per dare forza a tante altre mamme che si trovano nella sua stessa situazione.

A volte però qualcuno esagera, come una donna che pochi giorni fa si è lamentata con la Santarelli per non aver ricevuto risposta a un messaggio. "Cara - ha risposto la showgirl su Instagram - lei non immagina neanche i messaggi che mi arrivano, non posso leggerli tutti e mi creda che non è egoismo il mio. Ogni giorno ricevo messaggi di mamme che mi scrivono: il mio non ce l'ha fatta la il tuo ce la farà! Lei non si rende conto del bagno di dolore che affronto ogni giorno e trovo ingiusto che mi debba ancora una volta giustificare, lasciatemi in pace e soprattutto non voglio parole di pietà per mio figlio".

Poi la stoccata finale: "Nessuno mi deve dire cosa devo fare o come comportarmi con mio figlio, non ho bisogno di regole o di consigli. Sono su questa barca dal 30 novembre, vivo il mio dolore da sola. Mi sono esposta per fare del bene ma ora chiedo di farla finita".