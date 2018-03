Elena Santarelli e la forza dei bambini in ospedale

Elena Santarelli, 36 anni, torna a parlare della malattia del figlio Giacomo, 8, avuto dal marito, il calciatore Bernardo Corradi, 41. Lo scorso novembre, la showgirl ha ricevuto dai medici “una diagnosi che nessun genitore vorrebbe mai sentire”, e da allora sono tanti i messaggi scambiati via social con le mamme che stanno affrontando la sua stessa battaglia. Un modo per sentirsi più vicini, più forti insieme.

Elena mantiene da sempre massima discrezione sul suo privato, ma, in queste settimane, non si risparmia a chi le chiede – e le dà – conforto. Giacomo, detto 'Jack' sta combattendo contro un cancro. "Capisco la tua sofferenza - dice la Santarelli a una sostenitrice - anzi, se posso, voi siete più forti di noi che dovete stare tanto tempo in ospedale senza tornare a casa e questo rende tutto ancora più difficile”.

I bambini, spiega, sono capaci di grande forza. “Mio figlio non si lamenta mai – prosegue in un altro commento - e se qualche volta lo ha fatto ne aveva tutte le ragioni, io avrei fatto di peggio, affrontare le cure, i tubicini, le limitazioni nella vita quotidiana, a volte i valori bassi, la perdita dei capelli… Insomma, cose che sarebbero pesanti per noi e invece questi piccolini entrano ed escono dall'ospedale come se nulla fosse, vi mando un abbraccio grande grande”.

Tra le armi più grandi c'è l'amore. Quello della famiglia in primis. “Mio figlio è più sereno ora di prima – ha spiegato alcune settimane fa - Conosce la verità per quanto un bimbo possa sapere e capire. Ha una mamma e un papà che ridono e sdrammatizzando tutto, che si amano e che lo amano, continua a vivere la normalità sapendo che c'è una battaglia in corso che vinceremo al cento per cento, insomma casa nostra si respira felicità e positività come se nulla fosse".