Elena Santarelli, un anno di battaglia accanto al figlio: "Le cure procedono"

Un anno difficile per Elena Santarelli e la sua famiglia, pieno di sofferenza ma anche di tanto coraggio. Continua la lotta di Giacomo, il primo figlio della showgirl e del calciatore Bernardo Corradi, contro il tumore e accanto a lui i genitori, per cui quella diagnosi, lo scorso novembre, fu una doccia gelata.

Su Instagram le parole di Elena che ricorda tutto questo periodo: "Qualcuno diceva 'il tempo vola' ed è proprio così. Un anno è praticamente trascorso fra alti e bassi, bassi e alti perché in fondo la vita è fatta di up and down. Non credete che la felicità risieda nella linea dritta. Fra un mese è Natale e se volete farvi un regalo seminate la gentilezza, cogliete il rispetto, coltivate la serenità. Rendete ogni giorno straordinario, riempiendo l'esistenza di chi ha più bisogno".

La showgirl sostiene un progetto dell'Associazione Heal per la ricerca sui tumori cerebrali in età pediatrica, che per Natale cerca fondi attraverso la vendita di una tazza.

"Ogni giorno ricevo domande affettuose sul mio cucciolo - fa sapere - Quello che posso dire è che le cure procedono come sempre carichi di positività e di energia e quando tutto finirà condividerò la mia gioia, la nostra gioia".