Elena Santarelli replica a un hater: “Jack è bello e sano, ti augura tanta salute”

Elena Santarelli si gode, finalmente, la prima estate da mamma e moglie serena dopo i lunghi mesi di angoscia dettata dalla malattia del figlio Giacomo. Oggi il suo piccolo grande guerriero è guarito dal tumore che gli era stato diagnosticato nel dicembre 2017, per l’immensa gioia sua, della famiglia ma anche dei tantissimi fan che non hanno mai smesso di starle vicino con messaggi di auguri e di affetto postati sui social. Tra loro, però, come riprovevole eccezione alla norma che fortunatamente conta più persone perbene che perfide, c’è qualcuno che ha espresso tutta la possibile cattiveria sull’account della showgirl.

Tra i commenti a un video che mostra Elena Santarelli alle prese con un allenamento fisico, ecco comparire quello spregevole di un hater: “Sempre a metterti in mostra. Goditi questi momenti perché certe cose possono ritornare”. Il riferimento è evidentemente legato alla vicenda privata showgirl che ha replicato con un pensiero lucido e lineare.

Elena Santarelli risponde all’hater

Elena Santarelli ha raccontato che il profilo in questione commenterebbe negativamente molte delle sue foto, tranne quelle scattate con il marito Bernardo Corradi: “Giulia, sempre se ti chiami così, mi sei mancata nel fine settimana. Come mai nelle foto con mio marito non scrivi? Non minacci? Non hai le palle, vero? Lo capisco”, ha scritto prima di aggiungere una serie di considerazioni che ben sottolineano la differenza di educazione, rispetto e sensibilità tra lei e suo figlio Jack e la mittente di tanta cattiveria.

“Se è per questo si può uscire di casa e avere la peggio in molte situazioni. Non esiste solo il tumore, parola che tu non riesci a scrivere. Ti saluta anche Jack e ti augura tanta salute. Sei anche di insegnamento: mio figlio legge il tuo messaggio e poi si guarda con la sua mamma allo specchio e si rende conto di quanto è bello e sano a non essere come te. Mio figlio sa che non si augura il male a nessuno ma sa anche che esistono le persone come te quindi noi saltelliamo per casa felici di essere delle brave persone”.

Queste le osservazioni di Elena Santarelli riferite all’autrice del commento tanto malvagio, condannato severamente dai follower sconcertati da tanta malevolenza.