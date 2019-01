Elena Santarelli sparita dai social, i fan preoccupati: "Ci manchi"

Il 22 dicembre scorso, a ridosso del Natale che è per tutti l’occasione di godere pienamente del calore della propria famiglia, Elena Santarelli salutava i follower per quello che definiva “un po’ di detox dai social”.

“See you soon”, aveva poi scritto in calce alla foto del suo cagnolino con cui augurava buone feste ai fan di Instagram che adesso, a quasi un mese da quel saluto, si chiedono e le chiedono il motivo di un silenzio così a lungo protratto.

Elena Santarelli non aggiorna il profilo Instagram: i messaggi dei follower

Con le immagini della loro vita quotidiana e i pensieri scritti a margine, sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che attraverso i social – Instagram soprattutto – tengono compagnia ai fan che utilizzano i social.

Anche Elena Santarelli ha abituato i suoi ‘seguaci’ ai frequenti aggiornamenti in forma di post che adesso però, mancando dalla pagina social proprio dai giorni precedenti al Natale, hanno indotto gli affezionati alla showgirl a chiederle il motivo del silenzio.

“Come stai? È da un po' che non aggiorni Instagram e quindi mi sto preoccupando”, ha scritto qualcuno; “Ciao tutto bene? quando torni a farci compagnia?” la domanda di stefania_di_tizio; “Cara Elena, ci manchi tantissimo! Ti abbraccio forte forte forte, quando vorrai, siamo qui per te”, il pensiero di chiaralarossi.

L’affetto dei fan per Elena Santarelli è davvero tanto e cresciuto in questi mesi anche alla luce della vicenda personale e famigliare della modella di Latina che lotta con tenacia contro la malattia del figlio Giacomo.

“Non è facile, in tv sorridiamo, ma c’è una ferita enorme che posso conoscere solo io, mio marito e gli amici più cari” raccontava nell’ultima intervista televisiva concessa a Piero Chiambretti la showgirl a proposito della situazione vissuta in famiglia e dell’importanza di non giudicare dalle apparenze: “Dietro un sorriso ci può essere una persona distrutta. E non è detto che questa persona abbia la voglia di condividere con tutto il mondo il proprio dolore”.