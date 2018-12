Elena Santarelli sulla malattia del figlio: “Dietro un sorriso ci può essere una persona distrutta”

(Elena Santarelli parla del figlio Giacomo a CR4 La repubblica delle Donne)

Dal rigoroso regime alimentare giornaliero alla sua carriera di showgirl, dal motivo per cui viene definita “generale” alla forza necessaria per affrontare la dura prova della malattia del figlio Giacomo contro cui si trova a dover combattere da un anno: c’è stato spazio un po’ per tutto nell’intervista che Elena Santarelli ha rilasciato a Piero Chiambretti durante il programma ‘CR4 La Repubblica delle Donne.

Dopo aver ripercorso le sue esperienze professionali con il conduttore e Alfonso Signorini, la showgirl ha ricordato quanto sia difficile affrontare una situazione famigliare come la sua che – ha tenuto a sottolineare – è comune a tante altre mamme meno in vista di lei, ma comunque coraggiose nel modo in cui affrontano le cure necessari ai propri figli.

“Non è facile, in tv sorridiamo, ma c’è una ferita enorme che posso conoscere solo io, mio marito e gli amici più cari”, ha affermato Santarelli: “Sono una mamma positiva, mio figlio non mi ha mai visto triste e questa è la carta vincente”.

Elena Santarelli e le critiche sui social

Elena Santarelli ha poi ribadito l’importanza di non giudicare l’apparenza di chi vive situazioni delicate come al sua. “Non dovete giudicare queste situazioni perché dietro un sorriso ci può essere una persona distrutta. E non è detto che questa persona abbia la voglia di condividere con tutto il mondo il proprio dolore”, ha sentenziato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sempre accanto al figlio Giacomo coraggioso come e più di lei nell’affrontare questa prova.

Elena Santareli, come sta il figlio Giacomo oggi

La showgirl ha spiegato che il figlio continua a sottoporsi alla chemioterapia. Non è più ricoverato, ma continua a recarsi in ospedale per fare i cicli di chemioterapia.

“Mio figlio sta facendo le cure in day hospital. Faccio la fila col numeretto per la chemio…”, ha ammesso la modella di Latina, sempre vicino al figlio ogni giorno, tutti i giorni, da quando esce da scuola fino a sera, per vincere una battaglia che non è ancora finita.