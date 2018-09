Elena Santarelli sulla malattia del figlio: "La nostra battaglia non è ancora finita"

Prosegue senza sosta - e con tanta positività - la lotta di Giacomo, il figlio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi, contro il tumore. Dopo la terribile diagnosi, un anno fa, la doccia gelata, ma ora la malattia non fa più paura e la showgirl rivela di sentirsi una persona migliore.

"La nostra battaglia non è ancora finita - spiega al settimanale F - ma noi siamo molto fortunati. Non sono arrabbiata, anzi, sono contenta di aver vissuto questo passaggio. Molti hanno conosciuto un lato di me che non era visibile con i miei lavori precedenti, mi hanno visto più umana. Da certe esperienze si esce trasformati. So che non sarò più quella di prima, ma so anche che sono diventata una persona migliore".

Ed è cambiato anche Bernardo Corradi, nonostante ci abbia messo più di lei ad incassare il duro colpo. "I padri reagiscono più lentamente - racconta la showgirl - ingranano piano piano, le mamme sono più corazzate. Con le dovute eccezioni, la verità è che le donne per la loro straordinaria forza si sobbarcano sulle spalle il peso maggiore".

A lottare con più determinazione di tutti è Giacomo, 9 anni: "E' un bambino forte, fa una vita normale, corre, gioca - spiega la mamma, che proprio in lui trova ogni giorno il coraggio di affrontare tutto - La parola tumore fa paura ma in questi mesi ho scoperto che esistono malattie peggiori, anche per i bambini".