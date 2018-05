Elena Santarelli e la malattia del figlio: il messaggio toccante di Alba Parietti sui social

Nell'ultima puntata di Verissimo, andata in onda sabato 26 maggio, Elena Santarelli ha parlato a cuore aperto della malattia del figlio. Il suo è stato un racconto davvero emozionante, di fronte al quale persino Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime. Poche ore dopo a voler dimostrare tutto il suo affetto alla showgirl è arrivata anche Alba Parietti.

Il post di Alba Parietti per Elena Santarelli

Sul suo profilo Instagram, l'opinionista ha postato una foto in bianco e nero di Elena Santarelli e il figlio Giacomo, mentre si danno un tenero bacio sulle labbra e ha dedicato alla collega queste solidali parole: "#cara Elena , io non ho un Dio, ma pregherò per te e con tutto il cuore..... per te e per tutte le madri coraggiose che diventano grandi , immense per i loro figli. Tutto il mio bene le mie preghiere e il mio affetto. #albaparietti".

Proprio nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin, Elena Santarelli aveva sottolineato l'importanza delle preghiere e del sostegno che molte persone, in questo duro momento della sua vita, le stanno dimostrando.

A quel post di Alba Parietti, infatti, la Santarelli ha prontamente risposto con un "Grazie" e uno emoj sorridente. Una solidarietà tra donne e tra mamme, prima ancora che tra colleghe.