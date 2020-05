Elena Santarelli va a trovare i genitori, bufera per il pranzo senza mascherine

Non ha aspettato un giorno in più Elena Santarelli, che lunedì 4 maggio, appena scattata la Fase 2 - che consente le visite ai congiunti - è andata a trovare i genitori. Un po' di sole in giardino e poi un bel pranzo con le fettuccine fatte in casa dalla mamma, ben distanziati a tavola, ma figuriamoci se i frequentatori criticoni del suo profilo Instagram perdevano occasione di montare una polemica.

Motivo? Il pranzo senza mascherine. "Non si può pranzare con i parenti, è scritto ovunque" fa notare uno dei tanti, un'altra follower fa eco: "Si Elena, non si possono ancora fare pranzi tra famigliari, vederli e andare via". Non è rimasta in silenzio la showgirl, che ha chiarito più volte: "Mi informo da fonti ufficiali, leggo governo.it". E poi ancora a chi continuava a chiederle spiegazioni: "La fonte era governo.it, non di certo un giornale di gossip di sesta categoria... Non sai che fatica non abbracciare i miei... Poi se ho sbagliato chiederò perdono, ma non credo di aver sbagliato. Ho anchhe misurato la distanza da seduta a seduta... Ora però la gente ha rotto le pa***".

Come darle torto? In questa emergenza è nato un nuovo sport, a quanto pare amatissimo da molti: puntare il dito.