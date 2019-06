Elena Santarelli madrina a Raimbow Magicland: "I sorrisi dei bambini sono una carica di energia"

Elena Santarelli madrina d'eccezione a 'Raimbow Magicland'. Showgirl, conduttrice, ma soprattutto mamma, Elena ha inaugurato ieri, domenica 16 giugno, il gigantesco Vulcano Nui Lua, nuova attrazione del parco divertimenti di Valmontone, località alle porte di Roma. Un divertentissimo flume ride per tutta la famiglia, tra discese mozzafiato, vortici d’acqua e lava incandescente, che la bellissima 38enne ha "testato" in prima persona, scatenandosi sugli scivoli.

"Sono felice di inaugurare questa nuova attrazione in mezzo a tanti bambini, i loro sorrisi sono una ricarica di energia per me", ha dichiarato Elena a margine dell'evento, "Spero di portare presto anche i miei figli", ha aggiunto, a proposito di Giacomo, 10 anni, piccolo guerriero che ha appena vinto la sua battaglia contro il cancro, e Greta, 3, avuti dall'ex calciatore Bernardo Corradi. "Nui Lua è una vera novità per tutta la famiglia, che riesce a coniugare divertimento, sorpresa e spettacolarità - ha spiegato Guido Zucchi, CEO Rainbow MagicLand - Tutto questo è possibile grazie a molteplici effetti speciali che stupiscono i visitatori, lasciandoli letteralmente a bocca aperta. Questa nuova attrazione completa la già spettacolare zona Giungla, anch’essa inaugurata recentemente, che offre possibilità di gioco incredibili, con altre tre attrazioni completamente nuove: la driving school Motorgiungla, il playground più grande d’Italia Jungle Camp e Baby Jungle Camp".