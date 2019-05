Elena Santarelli in viaggio a New York con il figlio Giacomo: tutte le foto

La felicità per Elena Santarelli è passeggiare per le strade di New York insieme al figlio Giacomo, reduce da una battaglia vinta contro il cancro. In queste ore, infatti, la showgirl romana sta condividendo sui social video e foto del viaggio organizzato oltreoceano insieme al primogenito e al marito Bernardo Corradi.

Giacomo in viaggio con mamma e papà

Una vacanza all'insegna degli affetti, voluta proprio di Giacomo, tra foto sotto i ponti più spettacolari della città e cenette al ristorante giapponese. E poi qualche regalino da parte di mamma e papà, con una puntatina nel negozio di 'Supreme', uno dei bran più in voga del momento. Le immagini non hanno bisogno di troppe parole: la serenità è finalmente tornata. Ad aspettarli, a casa, la piccola Greta, la secondogenita avuta dalla coppia (legata da 13 anni) nel 2016.

Il figlio di Elena Santarelli è guarito

E' stata proprio Elena ad annunciare via social la guarigione del figlio, colpito da tumore cerebrale maligno alla fine del 2017: "Pochi giorni fa ha fatto la sua ultima terapia - ha scritto su Instagram sabato 11 maggio - e i vari controlli hanno dimostrato che il nostro bellissimo bambino ha vinto questa battaglia. Oggi voglio testimoniare una storia a lieto fine per dare speranza a tante famiglie che ancora lottano o che si troveranno a lottare".