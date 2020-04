Pino Quartullo all'ex Elena Sofia Ricci: "Le tue accuse false e gravi"

Il settimanale Oggi, in edicola da domani, pubblica la piccata reazione dell’attore Pino Quartullo all’intervista di copertina della sua ex Elena Sofia Ricci, con cui ha vissuto dal 1995 al 1997 e dalla quale ha avuto una figlia Emma, avuta 24 anni fa ed oggi attrice proprio come mamma e papà. "Elena mi accusa di una cosa falsa e grave… Nei tre anni in cui siamo stati insieme Elena Sofia è stata la mia unica donna… finché sono rimasto con lei, non ho sfiorato altre donne", replica Quartullo dopo le parole dell'ex compagna, che avrebbe lasciato intendere di una terza incomodo nella loro relazione.

Quartullo ribadisce più volte il concetto. "Di più - prosegue - non c’è mai stata una lite per gelosia. Solo ora, leggendo l’intervista, apprendo che lei ha pensato che ci siamo lasciati perché avevo un’altra. Io sono fedele per natura, e poi tradire è faticoso: bisogna mentire e io, anche come attore, cerco di essere sempre molto sincero".

Ci sarà una controreplica di Elena Sofia? Chissà. Al momento dal suo fronte tutto tace, ma siamo certi che l'attrice sappia bene quanto i pettegolezzi siano l'altra faccia del successo, soprattutto nei momenti in cui l'attenzione mediatica è più alta, come sta avvenendo per lei, che è protagonista su Rai1 della amata serie tv Vivi e lascia vivere.

Le nuove vite di Elena Sofia Ricci e Pino Quartullo

Di certo c'è che sia Elena Sofia Ricci che Pino Quartullo oggi sono felicemente sposati con altri partner. Nella vita di Elena Sofia c'è da 17 anni il compositore Stefano Mainetti, suo marito dal 2001, da cui ha avuto la seconda figlia Maria. Quartullo, invece, 2010 ha sposato la giornalista di Potenza Margherita Romaniello, con cui proprio 12 giorni fa ha festeggiato dieci anni di matrimonio.