Eleonora di Non è la Rai, la lotta contro la malattia: "E' stato un calvario"

Il peggio è passato per Eleonora Cecere, ma il ricordo di quel periodo è ancora doloroso. L'ex star di Non è la Rai, oggi attrice teatrale, ne parla per la prima volta al settimanale Nuovo: "A ottobre è cominciato il calvario. Avevo continue emorragie e dolori lancinanti. Dopo una lunga indagine e un intervento in laparoscopia, scopro di avere oltre all'endometriosi anche un fibroma".

E' stata una battaglia complicata e durissima: "Per risolvere la situazione ho fatto un'isterectomia, cioè mi hanno tolto l'utero e le tube, ma poi il percorso è stato complicato da una forte infezione. Ho rischiato la setticemia, ma per fortuna i ginecologi dell'ospedale Sant'Andrea di Roma sono riusciti a scongiurare il pericolo".

Difficile per lei accettare le conseguenze, a darle tanta forza il compagno e la fede, riscoperta proprio in quel periodo. "Non hai più una parte di te e psicologicamente è terribile - spiega - ma è stato il prezzo che ho accettato di pagare per stare bene. Mi ha salvato l'idea che questa operazione fosse l'unica scelta possibile. Ne abbiamo parlato tanto io e Luigi, e il fatto di avere già due meravigliose bambine ci ha fatto percorrere più serenamente questa strada obbligata. Padre Pio mi ha aiutato, mi sono avvicinata a lui perché ho sempre amato la sua figura e la sua storia".