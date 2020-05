Eleonora Daniele, il videomessaggio dalla clinica: “Sono felice, il mio abbraccio va alle mamme d’Italia”

Eleonora Daniele è diventata mamma da qualche ora e in queste ore l’affetto di amici, colleghi e fan si moltiplica attraverso messaggi di auguri. Visto il lieto evento, ‘Storie Italiane’, programma mattutino da lei condotto su Rai Uno, non è andato in onda, sostituito da ‘Uno Mattina’ che si è così allungato fino alle 11.30. Proprio durante la diretta della trasmissione presentata da Roberto Poletti e Valentina Bisti sono arrivate al pubblico gli aggiornamenti sulla salute della neomamma: “È bella lucida e messaggia”, ha spiegato il conduttore: “Di solito a quest’ora le diamo la linea, ma non è possibile perché ovviamente ha da pensare ad altro”. E proprio per ‘Uno Mattina’ è arrivato il videomessaggio di Eleonora Daniele, registrato poco prima del parto della sua Carlotta e volto a ringraziare tutti per l’immenso amore da cui si è sentita travolta.

Eleonora Daniele: “Grazie alla rai per avermi sostenuta”

Raggiante dalla clinica in cui è avvenuto il parto, Eleonora Daniele ha registrato il videomessaggio per il pubblico della Rai poco prima della nascita della sua Carlotta, rivolgendosi in particolare alle mamme italiane. “Ciao a tutti, volevo condividere questo momento di grande emozione. Sto per diventare mamma per la prima volta e allora il mio abbraccio grande va a tutte le mamme di Italia, a quelle che si sono raccontate in questi mesi e che hanno combattuto. Sono molto felice, emozionatissima come potete immaginare”, ha confidato: “Ringrazio tutti, il pubblico e la Rai per avermi protetta e sostenuta “Un abbraccio grande e ci vediamo a settembre con Storie Italiane”.