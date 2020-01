Eleonora Daniele incinta scrive alla figlia: "Ti sento scalpitare dentro di me"

"L’attesa di conoscerti... Sento che anche tu scalpiti qui dentro... Chissà che carattere avrai e quanto sarai bella! E' un ‘emozione unica immaginarti con tutta la dolcezza che avrai, non so se ti resisterò! #carlottaamoremio". Questo il (dolcissimo) post che questa mattina Eleonora Daniele ha voluto dedicare alla figlia in arrivo Carlotta. La conduttrice e giornalista è incinta per la prima volta a 43 anni grazie all'amore per Giulio Tassoni, imprenditore romano nel mondo della cosmesi.

Eleonora Daniele incinta

E' riuscita a nascondere la (dolce) notizia fino a due settimane fa. Ma adesso che la gravidanza è ufficiale, Eleonora non resiste all'idea di sfoggiare il bel pancione al quarto mese di gravidanza. Una curiosità? A fare da madrina al battesimo sarà Mara Venier, collga e conduttrice Rai. E' stata proprio Eleonora a chiederglielo in diretta durante l'ultima puntata di 'Domenica In'. "Mi hai portato fortuna" le ha detto appena arrivata in studio, ricordando quando lo scorso maggio aveva parlato proprio con la Venier del suo desiderio di diventare mamma. "Non ci credevo più - ha spiegato - A 43 anni non era facile, pensavo che era troppo tardi e che per aver dato spazio al lavoro ormai era andata così".

Gallery