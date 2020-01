Alberto Matano omaggia Eleonora Daniele futura mamma: il messaggio in diretta tv

La notizia della prima gravidanza di Eleonora Daniele ha riempito di gioia i fan della conduttrice che nella puntata di ‘Storie Italiane’ in onda ieri, martedì 7 gennaio, sono stati informati dalla diretta interessata della gioia di diventare presto mamma di una bimba.

“Voglio concludere questa puntata con una bellissima notizia o almeno per me lo è”, ha esordito la presentatrice visibilmente emozionata mentre sullo schermo scorrevano i titoli di coda della puntata: “Mi avete chiesto in tantissimi sui social se sono incinta oppure no: aspetto una bambina e la chiamerò Carlotta”. Tanti gli auguri arrivati per il lieto annuncio, accolto dagli applausi dei presenti in studio e da quelli virtuali dei follower ricorsi ai social per commentare la bella novità, ribadita con affetto anche da Alberto Matano nel corso della puntata de ‘La vita in diretta’.

Eleonora Daniele incinta, gli auguri di Alberto Matano a ‘La vita in diretta’

A qualche ora dalla notizia della gravidanza di Eleonora Daniele, Alberto Matano ha rivolto il suo pensiero all’amica nel corso del programma ‘La vita in diretta’: “Qui a Rai2 il royal baby è in arrivo….Sono felicissimo che dopo il matrimonio arrivi questa nascita. Ho molto apprezzato questo gesto”, ha annunciato il giornalista riproponendo il momento dell’emozionante annuncio dell’amica e collega che, sui social, lo ha ringraziato per il delicato pensiero.

“Grazie al mio caro amico per questo messaggio speciale ... una sorpresa.. mentre guardo come tutti i giorni ‘La vita in diretta’, un bellissimo regalo… Grazie ti voglio bene”, ha scritto Eleonora Daniele a corredo del filmato che le rende omaggio facendole sentire tutto l’affetto della grande famiglia di Rai1.

(Di seguito il post di Eleonora Daniele e la storia IG di Alberto Matano)