Eleonora Daniele è incinta: l'annuncio in diretta a ‘Storie Italiane’

Bellissima sorpresa per il pubblico di ‘Storie Italiane’: sul finire della puntata di martedì 7 gennaio 2020, la conduttrice Eleonora Daniele ha annunciato che tra qualche mese diventerà mamma per la prima volta.

“Voglio concludere questa puntata con una bellissima notizia o almeno per me lo è", ha esordito la conduttrice visibilmente emozionata mentre sullo schermo scorrevano i titoli di coda: “Mi avete chiesto in tantissimi sui social se sono incinta oppure no: aspetto una bambina e la chiamerò Carlotta”.

Festante la reazione dei presenti alla più dolce delle notizie resa dal volto protagonista del programma di Rai1 che, sommersa dagli applausi e circondata da una standing ovation del pubblico in studio, ha aggiunto: "Volevo condividere con voi questa emozione. Per me è un grande desiderio che sta diventando realtà".

Eleonora Daniele è incinta: l’annuncio a tre mesi dal matrimonio con Giulio Tassoni

L’annuncio della gravidanza di Eleonora Daniele arriva a tre mesi dal matrimonio con lo storico compagno Giulio Tassoni, celebrato a Roma lo scorso 14 settembre dopo 16 anni di fidanzamento e cinque di convivenza. Per la conduttrice diventare mamma era tra le sue massime priorità, come lei stessa aveva confidato in un’intervista rilasciata poco prima delle nozze: “Ho scoperto un istinto materno che prima pensavo di non avere. Non ci pensavo quasi, ma adesso è scattato questo grande desiderio. Spero di diventare mamma nei prossimi due anni, ma sarà Dio a decidere”, aveva confidato allora. Ora la realizzazione del suo grande desiderio.