Eleonora Daniele è diventata mamma: è nata Carlotta

Eleonora Daniele è diventata mamma. Nel tardo pomeriggio di lunedì le voci sul suo arrivo in clinica si sono rincorse sul web, poi in serata l'annuncio di Mara Venier sui social: è nata Carlotta, frutto dell’amore per il marito Giulio Tassoni, sposato a settembre scorso dopo un fidanzamento lungo 16 anni. Tanti i messaggi di auguri per la piccola appena nata e per i neogenitori che finalmente stringono tra le braccia la loro desideratissima figlia.

Eleonora Daniele è mamma: il matrimonio con Giulio Tassoni e l’annuncio della gravidanza

Era gennaio quando Eleonora Daniele annunciò in diretta tv, durante il suo programma ‘Storie Italiane’, di essere incinta: “Mi avete chiesto in tantissimi sui social se sono incinta oppure no: aspetto una bambina e la chiamerò Carlotta”, le parole commosse pronunciate davanti alle telecamere di Rai Uno dalla conduttrice che quattro mesi prima ha sposato lo storico fidanzato Giulio Tassoni. Per la 43enne padovana la maternità è un sogno che si avvera: “Spero di diventare mamma nei prossimi due anni, ma sarà Dio a decidere”, confidava alla vigilia delle nozze, celebrate a Roma davanti amici, parenti e ad Al Bano che per gli sposi ha cantato in chiesa l’Ave Maria.

Oggi la gioia di stringere tra le braccia la sua Carlotta che sarà battezzata dall’amica di sempre Mara Venier, commossa fino alle lacrime quando la richiesta di essere madrina della figlia è arrivata nel corso di un’intervista a Domenica In.