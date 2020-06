Eleonora Daniele commossa dal gesto di Mara Venier: “Non è da tutti i giorni emozionarsi così”

Al pubblico di Rai Uno è ormai ben chiaro come Eleonora Daniele e Mara Venier siano unite da un legame che prescinde l’aspetto lavorativo. Ne ha avuto un assaggio durante l’intervista che ha sorpreso la conduttrice di Domenica In con la richiesta di essere la madrina di battesimo della figlia Carlotta, e lo ha appurato in questi giorni, durante diverse dichiarazioni in cui è sempre stato presente un accenno affettuoso alla ‘zia Mara’. L’ennesima riprova è arrivata anche ieri, all’apertura dell’ultima puntata di ‘Domenica In’ che Mara Venier ha dedicato alla nascita della prima figlia di Eleonora Daniele. “Voglio salutare Eleonora Daniele, voglio salutare lei e Giulio che sono diventati genitori di Carlotta. Li voglio salutare con questo filmato…” ha annunciato la conduttrice presentando un collage di immagini dedicate alla neomamma che, dal canto suo, non ha potuto che rivolgere parole di gratitudine a colei che ha definito “madrina del cuore” per l’emozione che la sua dedica le ha suscitato.

“Grazie alla madrina del cuore Mara Venier per questo filmato che mi ha fatto commuovere oggi. Sempre straordinaria: grazie Mara per questa bellissima sorpresa che ho visto nella tua Domenica In di successo con la nostra Carlotta tra le braccia… sei speciale. Non è da tutti i giorni emozionarsi così! Fra un po’ battezziamo”, ha scritto la presentatrice di ‘Storie Italiane’ a corredo del video mandato in onda a Domenica In, condotta alla grande dalla sua timoniera nonostante l’infortunio occorsole poco prima della messa in onda. E i follower non hanno potuto che approvare la decisione di scegliere proprio Mara Venier quale madrina di Carlotta: “Non potevi fare scelta migliore”, scrivono in tanti. Una bella amicizia quella tra le due signore della tv, tangibile come la loro autenticità.