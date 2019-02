Eleonora Giorgi: "Fuori dalla droga grazie all'amore". E sul lifting: "Rivedo il mio viso"

A 19 anni era la Lolita del cinema italiano e convivere con quel successo, ma anche con quel personaggio, non era semplice per Eleonora Giorgi, che da lì a poco sarebbe precipitata nel periodo più buio della sua vita in cui la droga era diventata una compagna di viaggio. L'attrice ha riaperto quel terribile capitolo su Radio 2, ospite del programma I Lunatici.

Non è così difficile cadere in quella trappola, la cosa più difficile però è uscirne. "All'inizio ti ci può portare la curiosità - ha spiegato - Ho avuto questa esperienza per ragioni legate a terribili problemi familiari. Ne sono uscita con l'amore e credendo alla vita. Quando ti ritrovi all'inferno capisci che hai poco tempo per vivere qui sulla terra e non puoi sprecarlo narcotizzato. Il momento in cui mi sono resa conto che mi stavo buttando via è quando mi sono trovata in una casa molto carina, sul Tevere. C'era un tramonto bellissimo e a me sembrava di essere morta. Non provavo nessuna emozione. Sono andata a casa di mio padre, ho chiesto aiuto. Lui sapeva che io stavo male, avevamo avuto delle discussioni folli. E poi fu fondamentale l'incontro con il mio primo marito (Angelo Rizzoli, ndr). Lui mi conobbe che ero in una condizione assurda, ma intuì quella che era la mia persona. Mi diede una enorme fiducia, in poco tempo iniziai a curarmi in maniera serissima. Ne sono uscita e non ho più toccato nulla".

Oggi ha 65 anni ed è serena nei confronti della vita e di se stessa. Un po' meno con il suo aspetto estetico, che ha voluto migliorare recentemente con un lifting - chiacchieratissimo - di cui non si pente: "Pur non essendo diventata barbie, passo attraverso delle crisi di euforia, perché finalmente rivedo il mio viso. E mi sento quindi di nuovo utilizzabile anche in un certo tipo di film. Ho fatto un lifting al viso ma non ho fatto toccare i miei occhi pieni di rughe e belli gonfi. Mi piacciono così, quelli sono rimasti della mia età. Ma il resto del viso è molto più allegro. Non mi riconoscevo più quando mi guardavo allo specchio, convivere con una immagine pubblica di 45 anni è difficile. Eleonora ci si rivedeva, Eleonora Giorgi ne soffriva molto. Non sapevo più come presentare il mio viso, non sapevo più come truccarmi. Così mi sento anche molto più allegra".