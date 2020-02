Eleonora Giorgi, lo sfogo dopo l’incontro con Paolo e Clizia: “Ho il cuore spezzato”

(Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro conoscono Clizia Incorvaia)

L’incontro con il figlio Paolo Ciavarro e la ragazza che da qualche settimana ha catturato il suo interesse nella Casa del Grande Fratello Vip, ha lasciato in mamma Eleonora Giorgi un profondo senso di tristezza.

Nella puntata di ieri, lunedì 17 febbraio, insieme all’ex marito nonché padre del ragazzo Massimo, l’attrice ha fatto una sorpresa al concorrente che, per quanto contento di rivedere i suoi genitori, ha manifestato un certo imbarazzo quando Alfonso Signorini gli ha raccontato della sua intervista rilasciata a Chi. “Non credo siano innamorati. Dall'esterno percepisco un'alchimia interessante, quello sì, ma vedo anche due ragazzi che si sono incontrati in momenti della vita troppo diversi”, le dichiarazioni di Giorgi al settimanale: “Parlo di esperienza. Clizia ha una splendida bambina, un matrimonio alle spalle, mentre Paolo certe situazioni non le ha ancora affrontate. Ho come l'impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo. Ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni".

Durante la diretta l’attrice ha provato a stemperare un po’ (“No, in realtà non emetto giudizi sulle fidanzate dei miei figli e li rispetto. Mi astengo”), ma le perplessità di Clizia (“Ci sono rimasta di sasso… Io non avevo bisogno di questa situazione, non mi fa gioco, non so cosa pensano i miei e gli avvocati, però mi godo il momento”, il suo commento) e il fastidio del figlio, evidentemente l’hanno indotta alla riflessione e al rammarico raccontato su Instagram una volta tornata a casa dopo l’incontro.

Eleonora Giorgi dopo l’incontro con Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

“L’ho visto anche io che Paolo è rimasto molto male e sono qui veramente avvilita”, ha esordito Eleonora Giorgi in un video postato su Instagram: “Non è rimasto male per il mio incontro con lui, ma di quell’intervista. Dopo il suo bacio, sono usciti centinai di articoli, migliaia di tweet, un sacco di video su Instagram. Io ho rifiutato qualsiasi intervista. L’unica che ho dovuto accettare è quella di Chi, che è di Signorini. Invece lui pensa che io sia stata invadente, ho sentito le sue parole e come madre ho il cuore spezzato. Si sono sentiti invasi e non sanno, non hanno capito, che sono sotto gli occhi di migliaia di persone. Sono molto triste, vi prego, non mandatemi più quei messaggi, non me li mandate, io lo so, lo so anche io”.

Con queste premesse è facile immaginare un nuovo incontro rappacificatore tra mamma, figlio e ‘nuora’ nelle prossime puntate.