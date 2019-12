Eleonora Pedron: "Nessun programma a Capodanno, mi lascerò sorprendere"

Passato Natale, la sua festività preferità, Eleonora Pedron si prepara ad accogliere il nuovo anno. "Il 2019 è stato pieno di sorprese - ha raccontato ai microfoni dei Lunatici, su Rai Radio2 -. Qualcosa di bello arriverà nel 2020".

Convivenza in vista con Fabio Troiano (con cui ha una relazione dalla scorsa estate) o magari un bebè? "Nella vita privata non voglio fare programmi - ha spiegato -. Il 2020 inizierà sotto il segno del lavoro. Inizierò un nuovo progetto l'8 gennaio. Dopo le feste potrò parlarne tranquillamente".

"Capodanno? Nessun programma - ha fatto sapere l'ex Miss Italia -. Volevo andare in un posto caldo ma alla fine non sono riuscita ad organizzare, quindi per la prima volta non ho programmato il Capodanno. Mi lascerò sorprendere. Starò sicuramente con i miei bambini (Inés e Leon, di 9 e 10 anni, avuti da Max Biaggi) e questo è già bello. Un Capodanno indimenticabile del passato? Uno che passai a Las Vegas. Me lo ricordo per le code che c'erano per mangiare".