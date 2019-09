Elettra Lamborghini 'scappa' da una fan, poi rivela: "Sto male da un anno, ma fingo il sorriso"

"Non siamo solo personaggi pubblici o artisti, abbiamo un cuore anche noi". Comincia così il lungo videomessaggio in cui Elettra Lamborghini racconta ai fan del disagio psicologico che sta vivendo da "circa un anno": "Ho sviluppato una atroce paura per le persone, soffro da matti ma cerco di non farlo vedere - spiega - Sto malissimo ma tengo sempre il sorriso". Lo sfogo arriva a seguito di una 'fuga' messa in atto mentre una fan cercava di strapparle un selfie: "Non è che non volevo farlo, è che stavo male".

Lo sfogo di Elettra Lamborghini

E' il prezzo della popolarità ed Elettra sta imparando a farci i conti solo ora: "Quando sono sola ho paura delle persone - confida la giudice di 'The Voice of Italy'- perché se io vado a trovare la mia cavalla e voglio stare da sola, non mi aspetto che ci siano persone che vogliono fare una foto con me. Questo in psicologia accade quando una persona sta nella sua zona di comfort ma quest'ultima viene violata. E' successo a me, e ora scappo dalle persone, ma non in ambito lavorativo ovviamente".

"Faccio questo video - prosegue - perché vorrei vi metteste nei video delle persone molto esposte. Non mi sento una persona "famosa", mi sento una persona "normale". Ma mi è arrivato un messaggio di una signora che mi ha detto che scappavo dentro ad uno stanzino e non vorrei dovermi vergognare di questa cosa, né essere sembrata poco carina. Signora, non è che non volevo fare la foto con sua figlia, è che stavo male. Non siamo solo personaggi pubblici o artisti, abbiamo un cuore anche noi".