Elettra Lamborghini sposa tutte curve, la prova dell'abito è social

Anche le pantere si trasformano in principesse. Succede negl atelier di abiti da sposa, quando le donne sono alle prese con la scelta dell'abito. Lo sa bene Elettra Lamborghini, 26 anni, promessa sposa del dj Afrojack, che proprio ieri ha cominciato le prove outfit insieme al suo wedding planner, niente meno che il famosissimo Enzo Miccio. Ad accompagnarla anche l'influencer Iconize, suo storico amico.

Elettra Lamborghini alla prova dell'abito

Tra momenti di commozione e siparietti esilaranti, il tutto è stato postato sui social, dando qualche indizio sul vestito che indosserà la cantante più provocante del panorama musicale nel giorno del sì. Non sappiamo ancora quale sarà precisamente l'abito scelto, ma di certo c'è che Elettra predilige modelli muniti di spalle scoperte, profonda scollatura a valorizzare le sue curve e ampie, romantiche gonne in tulle.

"Come una bomboniera" la prende in giro Miccio, entusiasta di accompagnare Lamborghini nel suo giorno più bello. Eccolo mentre scruta un abito dopo l'altro per dare i suoi consigli e i suoi "no". Infine, un selfie di rito, a due, per immortalare un momento magico come questo.

La storia d'amore tra Elettra Lamborghini e Afrojack

Le nozze di Elettra sono previste a giugno. Figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, nonché nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamburghini che fondò la nota casa automobilistica, la cantante è legata da tempo Nick Van de Wall, in arte Afrojack, disk jockey, produttore discografico e remixer olandese, che nel 2007 ha fondato l'etichetta discografica Wall Recordings. La proposta di nozze è arrivata a Natale, con un anello da favola.

"E' la persona più dolce e adorabile che io abbia mai incontrato in vita mia - ha detto Elettra della sua dolce metà - e l'unico uomo che posso chiamare davvero UOMO tutti i giorni penso a quanto sono fortunata ad aver trovato qualcuno con un cuore grande, che crede ancora nella famiglia ed è così simile a me. La gente dice 'quando trovi la persona giusta lo senti', e io lo sento fin dall'inizio, questo sarà per tutta la vita".