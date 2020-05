Elettra Lamborghini nuda sui social, ma sono foto fake: "Occhio a certi maniaci"

Elettra Lamborghini mette in guardia le sue giovani follower dai pericoli del revenge porn. Lo fa partendo da una esperienza vissuta in questi giorni. La cantante ha infatti scoperto che esistono pagine di Instagram pronte a far circolare alcune sue foto osé, peccato che si tratti di scatti fake. "Tutte le foto che vedete in giro nude mie sono fake - scrive su Instagram in calce a un duro post - Sono mie foto in bikini (le trovate sui miei social tranquillamente) e vengono photoshoppate".

Dai toni utilizzati, sembra che per Elettra non si tratta della prima volta alle prese con un problema simile. L'artista 26enne lascia intendere che questa sia una vera e propria prassi. "Queste pagine vogliono solo follower e like - si legge ancora - Vi promettono di mandarvi foto ma è tutta roba fake. Sono come i virus, quindi state alla alarga e soprattutto non credete che siano foto vere". "Di solito non me ne frega di queste foto che girano - conclude - ma sono in pre cliclo e ho voglia di staccare la testa a qualcuno".

Infine, un appello alle tante ragazzine che la seguono. Come è noto, infatti, Lamborghini ha un target di pubblico molto giovane. "Ci sono state ragazzine che si sono sucidate per questo. Vedere così poco rispetto per cose così serie mi fa davvero schifo per le nuove generazioni. State molto attenti, perché su queste cose c'ò poco da fare purtroppo. Una volta che siete in rete potete denunciare chi volete ma le foto resteranno. Internet è un mare troppo profondo. State attente a certi maniaci. E soprattutto non credete a certe cagate. Non alimentate sti schifosi porci". E un 'pensiero' ai malintenzionati: "La figura dei segaioli la fate voi".