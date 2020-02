Elettra Lamborghini dopo il caso: "Non ho votato Lega"

Perché, di grazia, ci interessa sapere quale partito ha votato Elettra Lamborghini? Chissà. Di certo c'è che l'orientamento politico della twerking queen è diventato virale su Twitter dopo la sua ospitata a 'L'assedio' di Daria Bignardi, durante la quale si è mantenuta vaga sulle recenti elezioni a Bologna, sua città d'origine.

"Se avessi voluto dire per chi ho votato l'avrei detto in televisione", ha tuonato ieri sera Elettra sui social. E invece, a poche ore di distanza dai primi tweet dopo la partecipazione alla trasmissione in onda su Nove, la cantante rivela via Twitter chi non ha votato il 26 gennaio scorso per le elezioni regionali in Emilia, ovvero la Lega di Matteo Salvini.

"Non pensavo vi aspettaste da me una coscienza politica cosi attiva. Io - aggiunge - faccio musica e twerk per chi non l'avesse capito, e il resto scompare!". Poi il post scriptum: "Comunque non ho votato lega se è questo che volete sapere", precisa, accompagnando il 'cinguettio' con gli hashtag #mollatemi e #cchiúpilupertutti. Musica e la Lega scompare, insomma, volevo parafrasare la sua ultima canzone presentata a Sanremo 2020.