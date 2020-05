Elettra Lamborghini, nozze rimandate con Afrojack?

"A giugno sapremo se il matrimonio può essere organizzato a settembre". Elettra Lamborghini risponde così ad un follower che le ha posto la domanda su un eventuale rinvio del matrimonio con il disc jokey Afrojack, nome d'arte di Nick Van de Wall. La formosa cantante ed ereditiera innamoratissima del suo dj olandese non sa ancora quando potrà vestire di bianco per le nozze. Fino a data da stabilirsi, infatti, matrimoni, battesimi, cresime e comunione non possono essere assolutamente celebrate.

La proposta di matrimonio a dicembre

La notizia dei fiori d'arancio era arrivata il 27 dicembre quando Elettra aveva annunciato la bella notizia tramite un post su Instagram. A tutti i suoi followers aveva mostrato l'anello regalato da Afrojack per la proposta. Il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare a breve ma l'emergenza Coronovirus ha stravolto i piani della coppia.

Elettra ha risposto alle domande dei fan

Nelle scorse ore Elettra si è concessa ai suoi fan di Instagram e ha scambiato con loro un po’ di chiacchiere. Ad ognuno ha chiesto di rivolgerle quesiti o curiosità a cui avrebbe risposto. Tra le più gettonate anche le domande sulle nozze. “Il vostro matrimonio lo avete rimandato?”. Alla domanda Elettra ha risposto con tutta sincerità: “In teoria no. Però non si sa se si possono organizzare matrimoni a settembre. Quindi boh, speriamo. Lo sapremo verso Giugno”.