Elia Fongaro, fuori gli altarini a Pomeriggio Cinque: "Tante amanti e non solo donne"

(Nel video sopra si parla di Elia Fongaro a Pomeriggio Cinque)

La storia d'amore tra Elia Fongaro e Jane Alexander continua a far chiacchierare anche dopo il Grande Fratello Vip. Il modello è molto corteggiato - e non facciamo fatica a crederci - ma sarebbe anche di carne debole. Parola di Elisa Scheffler, sua ex fidanzata, che ha ribadito di averlo visto anche dopo il reality e di non essere stata l'unica.

"Tra Elia e Jane c'è un cesto di lumache - ha tuonato Roger Garth, in collegamento con lo studio - Una mia conoscente di Verona è una sua 'amica intima', diciamo così. E lui è andato a trovarla anche a Natale". Oltre a lei ci sarebbero tante altre ragazze alla corte di Elia, "almeno una trentina" ha precisato Garth, assecondato da Elisa e dagli altri ospiti in studio, a quanto pare ben informati sulla vita privata del modello.

Fuori i presunti altarini, dunque, ma la bomba è arrivata da Francesca De Andrè: "Ha tante amanti ma dicono che non siano solo ragazze. Dicono gli piaccia anche il lato maschile". Incredula Barbara d'Urso, ma la nipote del noto cantautore non lo esclude: "Che male ci sarebbe? Può essere bisessuale".