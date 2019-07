Eliana Michelazzo: "Un libro e un film sul Prati Gate"

"Sto scrivendo un libro. In progetto c'è anche un film". Così Eliana Michelazzo annuncia dal palco della manifestazione 'Miss Sorriso Lazio 2019', dove ha vestito i panni di giurata, un nuovo capitolo del Prati Gate, stavolta editoriale. La ex manager di Pamela Prati è pronta a mettere nero su bianco la vicenda del finto matrimonio della showgirl sarda.

"Ci sono tantissime persone che hanno subito quello che ho subito io - ha dichiarato Eliana - Ci sono tante persone che sui social si innamorano e aspettano di incontrare la persona che ama. C’è gente che aspetta 20 anni e manda soldi alla persona amata. Anche io ci sono passata, ho dato anche io dei soldi a mio marito e alla famiglia virtuale. Se non ci sei dentro non puoi capire".

Il caso Pratiful

Per chi non avesse seguito la vicenda, ecco un breve riassunto della vicenda Prati. A gennaio Pamela annuncia le nozze con un misteriorso Mark Caltagirone, fantomatico imprenditore nel settore edile, insieme al quale dice anche di aver preso in affido due bambini: Sebastian e Rebecca. Qualche mese dopo si diffondono voci che mettono in dubbio l'esistenza dell'uomo e dei bambini. La indagini partono da Dagospia, che definisce la vicenda "la grande truffa del gossip". Così, dopo una strenua resistenza, i rumors vengono confermati dalla stessa Prati e dalle sue due agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo: tutte e tre ammettono che Mark è un personaggio totalmente inventato. Pamela si giustifica dicendo di aver sentito l'uomo solo via telefono e di essersene innamorata così.

Ma la storia non è finita qui. Perché la stessa Eliana si dice ingannata, spiegando di essere fidanzata da dieci anni con un uomo che non ha mai visto (e che ha sempre sentito telefonicamente) ed accusando l'ex collega Perricciolo di averla presa in giro.