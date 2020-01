Elisa De Panicis smentisce Signorini: “Cose assurde. Io e Maxi Lopez siamo solo amici”

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip si è conclusa con uno scoop regalato da Alfonso Signorini al pubblico del programma: tra Elisa De Panicis e Maxi Lopez ci sarebbe stata una tresca, con buona pace dell’opinionista Wanda Nara, ex moglie del giocatore, che ha ironizzato sulla notizia dandosi della “cornuta”.

Le cose, tuttavia, starebbero diversamente: stando alla precisazione fatta dalla ex concorrente, tra lei e Lopez non c’è stata alcuna liason, i due sono solo amici e le affermazioni del dal conduttore del reality (nonché direttore del settimanale Chi) sono solo “cose assurde”.

Elisa De Panicis smentisce il flirt con Maxi Lopez

A margine di un post Instagram del settimanale Chi, Elisa De Panicis ha detto la sua sulla chicca di gossip lanciata da Signorini sul finire della puntata del GF Vip che, sul momento, non aveva commentato: “Ci tengo a sottolineare che Maxi Lopez è solo un amico. Ieri ridevo solo perché a volte si dicono delle cose così assurde, pur di parlare. E quindi faccio una risata (i biondi non sono proprio il mio genere!)”, ha fatto sapere la ex gieffina che poi ha ribadito il concetto anche attraverso una storia Instagram: “Ripeto: mai stata con Maxi Lopez, l'ex della Wanda Nara”.

Elisa De Panicis su Andrea Denver

E sempre nel commento al post di Chi, Elisa ha parlato anche del suo rapporto con l'altro gieffino Andrea Denver e della fidanzata di lui Anna Wolf: "Per quanto riguarda Andrea, beh aspetto che esca dalla Casa il più tardi possibile, e magari ci si farà una chiacchierata tutti e tre", ha promesso commentando le dichiarazioni di Wolf certa che il suo fidanzato e la De Panicis siano solo semplici amici. Diversa la versione di Elisa: "Una sera a Miami ho conosciuto Anna, peccato che quella sera poi lui sia venuto via con me salutandola con un pizzicotto sulla guancia. Lui cerca la modellina che non gli crei problemi e accontenta a tutto, poi chiede alle altre, a me, di raggiungerlo in hotel”. E, questo punto, non resta che attendere l’attesa del confronto a tre nella Casa del GF Vip.