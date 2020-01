Gf Vip, Elisa De Panicis rifatta: le foto 'prima e dopo'

Elisa De Panicis rifatta? Secondo alcune foto che stanno circolando in rete, l'influencer 28enne avrebbe fatto ricorso a qualche ritocchino per cambiare a suo piacimento il suo aspetto estetico.

Elisa De Panicis rifatta? Le foto

Diventata famosa nelle ultime settimane dopo la partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip - è stata lei la 'pietra dello scandalo' della squalifica di Salvo Veneziano per frasi sessite - Elisa non ha mai fatto riferimento a presunti interventi estetici durante la sua permanenza nel loft di Cinecittà. Ma ad inchiodarla a qualche "peccatuccio" di vanità sono oggi i social network. O meglio, alcuni profili Instagram specializzati in contenuti di gossip.

Chi è Elisa De Panicis

28 anni, influencer da un milione di follower, Elisa De Panicis si è distinta nella Casa del Grande Fratello proprio in virtù della sua bellezza (vedi alla voce Aristide Malnati). Lunghi capelli biondi, grandi occhi azzurri e fisico scolpito, ha da subito attirato gli sguardi di coinquilini e telespettatori. Ma il Gf Vip è solo l'ultimo dei suoi impegni televisivi: Elisa inizia la sua carriera grazie a Uomini e Donne, nel 2011 sbarca infatti nello show di Maria De Filippi per corteggiare il tronista Alessio Lo Passo. Poi vola in Spagna per partecipare a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, e a Mujeres y hombres y viceversa. Nel tempo, le affibiano vari flirt famosi: da Cristiano Ronaldo, calciatore, a Andrea Denver, modello e conquilino proprio nella Casa del Frande Fratello.