Elisa Isoardi, primo compleanno senza Salvini, ma c'è chi la coccola

Elisa Isoardi ha festeggiato il compleanno lo scorso 27 dicembre e ha spento ben 36 candeline. Dopo la fine della storia con Salvini, la conduttrice sembra non avere alcun uomo accanto, ma ne approfitta per godersi la famiglia e, in particolar modo, la mamma.

La conduttrice de La Prova del Cuoco appare serena nelle foto pubblicate su Instagram, contornata dall’affetto dei parenti e degli amici e davanti ad una bellissima torta piena di candeline da spegnere in un solo soffio.

Da quanto si legge in uno dei suoi post, ha trascorso i giorni del Natale e del suo compleanno con un po’ d’influenza, ma ne ha approfittato per godersi le coccole della mamma.

“Un po’ di influenza ma a Natale ci sta... è tutta una scusa per farmi coccolare da mamma”, ha scritto la Isoardi che, sembra, aver voltato pagina, anche se in una recente intervista a Chi non ha escluso un possibile ritorno di fiamma con il Ministro dell'Interno.