Elisa Isoardi, forme sospette in tv: incinta? La risposta in diretta

Che Elisa Isoardi abbia ormai voltato pagina dopo la fine della lunga relazione con Matteo Salvini non è più un segreto. Risalgono a poche settimane fa le foto, pubblicate da Diva e Donna, che la ritraggono in atteggiamenti molto confidenziali con il produttore Alessandro Di Paolo.

Il gossip glielo ha già affibbiato come nuovo fidanzato, ma la conduttrice non dice una parola a tal proposito. Si è affrettata invece a smentire le voci su una presunta gravidanza, iniziate a circolare dopo che qualcuno ha notato a 'La prova del cuoco' forme sospette. "Non sono incinta, lo dicono solo perché sono grassa" ha tagliato corto - ironicamente - la Isoardi, mettendo a tacere i rumors. Insomma, sarà stato qualche piatto di tagliatelle in più...