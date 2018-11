Addio Salvini-Isoardi, irrompe Simona Ventura: "Cara Elisa, chapeau"

"Cara Elisa, chapeau". E' con un messaggio stringato ma incisivo che Simona Ventura commenta la fine della storia tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini. O meglio, la modalità con cui l'ufficializzazione della rottura è avvenuta: ovvero un post su Instagram con una poesia di Gio Evan e una foto dei due ex a letto. Una scelta che ieri ha attirato numerose critiche.

Già in passato la Ventura aveva preso le parti della Isoardi. E' successo alcuni mesi fa, quando la conduttrice de 'La Prova del Cuoco' aveva spiegato di fare un passo indietro per dare spazio alla carriera politica dell'ex compagno, appena eletto vicepremier, e si è attirata l'ira da parte di molte donne ("rappresenta l'immagine di una donna ferma agli anni 50"). Così aveva commentato Simona: "Le mie più grandi nemiche in questi anni sono state delle DONNE. Ma ho anche ricevuto da altre DONNE grande solidarietà e assist meravigliosi. Elisa ha esternato il suo pensiero senza ipocrisia. Il problema è che non ci uniremo MAI. Che sconfitta! #Isoardi"

