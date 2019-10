Elisa Isoardi senza filtri: "Spiavo il telefono di Salvini ma lui non sapeva. Ecco cosa c'ho trovato"

“Se con Matteo siamo rimasti amici? Si si, i nostri rapporti sono rimasti civili e cordiali. Se l'altro giorno quando non è stato bene gli ho scritto? Certo, ci mancherebbe”. A 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, Elisa Isoardi, ospite in studio della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, ha parlato della relazione lunga tre anni col suo ex, il leader della Lega Matteo Salvini, raccontando alcuni aneddoti e spiegando come la sua vita, oggi, non sia cambiata.

Elisa Isoardi scrive a Matteo Salvini dopo il malore

Single ed impegnata nel lavoro con la conduzione della Prova del Cuoco, Elisa dice di aver trovato un nuovo equilibrio. “La mia vita è come prima: ho sempre fatto quel che dovevo fare, ho sempre lavorato. Le storie finiscono e si va avanti, non è un problema”. Quando si è personaggi pubblici come lei e Salvini è quasi impossibile non sapere che l'altro si è di nuovo fidanzato. “Secondo me se è pubblico fai ancora più attenzione, e specie uno come lui”. "Non è parso che abbia fatto proprio molta attenzione...", la provocano i conduttori. "E vabbé, le ho portate bene, cosa volete che vi dica...", ha replicato scherzando.

Elisa Isoardi spiava il telefono di Matteo Salvini

Ma non è finita qui. Elisa infatti rivela che, proprio come tante donne gelose e sospettose, si è trovata a spiare il telefono dell'ex. “Beh si, conoscevo la sua password ma lui non lo sapeva”. E cosa ci ha trovato dentro? “Ci ho trovato quel che dovevo trovare e ho fatto le scenate che dovevo fare, come fanno tutte le coppie e come fanno le donne gelose”. E lui? “Calmo...” Ha anche 'spaccato' qualcosa quella volta? “Di tutto. A me quando vengono i cinque minuti...” Il telefonino glielo ha mai spaccato? “Si, troppe volte”.

Spazio poi al famoso 'selfie a letto' con cui Isoardi ha annunciato la fine della relazione. Ricordiamo che la foto scatenò molte polemiche. “Era un momento normalissimo che è stato interpretato male”. Non si è pentita di quello scatto quindi. “Assolutamente no – ha detto la Isoardi a Rai Radio1 - non c'era nessuna malizia da parte mia”.

Elisa Isoardi single

Per Elisa nessuna nuova storia all'orizzonte. “Vi pare (che sono fidanzata, ndr)? Giro con un cane in borsa (Zen, il barboncino che ha portato con sé in studio, ndr) è proprio il simbolo della zitella!”. “Veramente quella che ci prova, che sceglie sono io. Forse faccio paura”. Nella prefazione del suo ultimo libro 'Buonissimo', appena pubblicato da Rai Libri, lei parla del suo grande legame con l'agricoltura. Le piacerebbe una volta nella vita fare il ministro dell'Agricoltura? "Non sarebbe male".