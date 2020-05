Elisa Isoardi: “Lega in calo nei sondaggi? Mi dispiace, saranno gli occhiali di Salvini”

Elisa Isoardi è stata intervistata nel programma 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1 raccontando un po’ della sua vita privata che, com’è ben noto, in passato è stata condivisa con quella del leader della Lega Matteo Salvini.

Oggi la conduttrice, tornata al timone de ‘La prova del cuoco’ su Rai1 dopo settimane di stop, si è detta single: ''Sono felice e non innamorata, ma la felicità e l’amore non sono direttamente e proporzionali'', ha confidato, svelando poi come durante il periodo di quarantena sia stata destinataria di molti gesti galanti da parte di misteriosi corteggiatori: ''Appena sono state possibili le spedizioni di fiori me ne sono arrivati come se non ci fosse un domani''. Quanti gliene sono arrivati? ''Diciamo mazzi da 100 in su, credo circa 300 in tutto, rose e margherite'', ha detto la Isoardi e sui bigliettini che li accompagnavano ha aggiunto: "Li ho persi, non so da chi mi siano arrivati...''.

Isoardi sugli occhiali di Salvini

Un accenno, poi, alla politica e, dunque, all’ex compagno. Alla domanda ‘come mai la Lega è calata nei sondaggi?’ è seguita l’ironia di Elisa Isoardi: ''Mi dispiace, non so perché. Saranno gli occhiali...'', ha affermato riferendosi alla nota battuta del governatore della Campania De Luca che aveva ironizzato sul colore degli occhiali di Salvini: ''Sono color tartaruga, originali, in linea col periodo''.