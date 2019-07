Elisa Isoardi e la tintarella con l'olio da cucina, i follower: "Come una cotoletta"

Non è ancora tempo di partenze per Elisa Isoardi, che per il momento si gode le vacanze in città. Tintarella sul terrazzo per la conduttrice de 'La Prova del Cuoco', ma niente solari: in un post condiviso su Instagram eccola in costume, sul lettino, pronta per distendersi al sole con un buon libro, cosparsa di olio da cucina.

"Aspettando @laprovadelcuocorai mi abbronzo con l'olio Evo - fa sapere - non avevo altro in casa, ma ci sta. La compagnia è sublime: Johann Wolfgang Goethe in pieno romanticismo con 'I dolori del giovane Werther'". Ci sta? Mica tanto, come fanno notare i follower che la rimproverano per il gesto da irresponsabile considerando i danni che può provocare il sole alla pelle.

"Come ustionarsi e prendere il melanoma" commenta qualcuno e scorrendo tra i messaggi la cantilena è sempre la stessa, ma c'è anche chi (per fortuna) ci scherza su: "Con l'olio tipo cotoletta? Oh Signur!".