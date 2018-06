Elisa Isoardi e l'elogio a Antonella Clerici: "Vorrei fare la sua carriera"

Elisa Isoardi parla di Antonella Clerici

Ormai non ci sono più dubbi su chi prenderà il posto di Antonella Clerici a La Prova del cuoco. Il nome di Elisa Isoardi, infatti, è ufficiale da diverse settimane, ancora prima che avvenisse la presentazione ufficiale dei palinsesti 2018-2019 della Rai. Per la prima volta, però, dalla sua nomina, la compagna di Matteo Salvini parla di chi l’ha preceduta.

La Isoardi parlando della Clerici ha dichiarato all’Ansa: “Antonella è una donna meravigliosa, è bello vedere che un pilastro della televisione si comporta come lei. Vorrei fare la sua carriera. Per me è una grande sfida – ha continuato la presentatrice - e se dovessi definirla con una parola direi discontinuità, Antonella mi ha dato dei consigli ma il primo e più importante è stato ‘fai di testa tua’, per me quindi sarà una grande festa della cucina”.

Elisa Isoardi in cucina

Elisa Isoardi all’Ansa ha parlato anche della sua cucina: “Mi piace il cibo, mia nonna era una cuoca e mia mamma aveva un ristorante. Mi piace provare tutte le cucine del mondo, così come mi piacciono tutte le culture”.

Poi sul suo modo di stare ai fornelli, la Isoardi ha aggiunto: "Se so cucinare? Lo faccio, gli altri mangiano e nessuno è mai morto avvelenato e sì, cucino anche per Matteo, è ovvio che se faccio da mangiare e lui c'è cucino anche per lui", ha dichiarato la nuova presentatrice de La Prova del cuoco.

Elisa Isoardi, ritorno a casa

Per lei si tratta di un ritorno a casa, in qualche modo, visto che già nel 2008 aveva sostituito Antonella nel periodo di maternità, prendendo la conduzione del cooking show di Raiuno. Per Elisa Isoardi sarà comunque una grande sfida.