Prova del Cuoco, Elisa Isoardi tuona: "Piango pensandoci. Volevano distruggermi, ci sono riusciti". E su Salvini...

Elisa Isoardi si racconta a 360 tra carriera e vita privata. Per lei è un momento alla ricerca di un nuovo equilibrio. Non solo l'addio alla Prova del Cuoco, cooking show che ha condotto per due anni, ma anche la vita sentimentale al momento vissuta da single.

Elisa Isoardi sulla Prova del Cuoco: "Piango, volevano farmi fuori"

Isoardi non nasconde il momento difficile attraversato con la cancellazione della sua «La prova del cuoco» («piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato») e la paura di essere tagliata fuori: «La chiami pure strizza. Certo che ce l’ho avuta! Adoro Coletta, ma qualche ora buia me l’ha fatta passare… silenzio assoluto: stava evidentemente maturando le sue decisioni sulla mia collocazione, ma io non mollavo, gli scrivevo messaggini informativi su quello che stavo facendo. Sono state due settimane di terrore, in cui non sapevo che fine avrei fatto». E confida: «Hanno provato a distruggermi in tutti i modi, ma non ce l’hanno fatta».

Poi racconta il suo nuovo incarico a «Ckeck up» e la partecipazione a «Ballando con le stelle»: «Sarà una bella sfida perché sono un po’ rigidina, anzi un vero manico di scopa».

Elisa Isoardi, vita privata: single dopo Alessandro Di Paolo e Salvini

E parla di amore: «Sono single di testa, abituata a essere autonoma. Serve grande intelligenza per starmi accanto». Della relazione con Alessandro Di Paolo, giovane e ricco produttore con cui è stata paparazzata l'anno scorso, rivela: «I tempi non erano maturi, ma lui c’è e ci sarà sempre, perché prima di tutto resta un caro amico».

E di quella precedente con Matteo Salvini, di cui, si dice, sceglieva anche i calzini, dice: «Credo sia naturale che una donna badi anche all’abbigliamento del proprio compagno… Io non sono una tipina semplice, siamo stati entrambi ingombranti l’uno per l’altro». Isoardi e il leader della Lega hanno fatto coppia per tre anni, oggi lui è fidanzato con Francesca Verdini, figlia del forzista Denis.