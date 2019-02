Elisa Isoardi: "Mi manca la quotidianità con Matteo Salvini"

Non è semplice dimenticare una storia d'amore. Lo sa bene Elisa Isoardi, che nonostante abbia metabolizzato ormai la fine della lunga relazione con Matteo Salvini, ha ancora qualche momento di nostalgia.

"Mi manca la quotidianità con Matteo - ha confessato a Diva e Donna - I momenti passati insieme, anche se poi alla fine ci vedevamo poco, ma quel poco pesava, eccome! Sono stati cinque anni bellissimi, la storia d'amore più importante della mia vita".

Fondamentale per superare la rottura il suo lavoro, a cui in questo periodo si dedica totalmente: "Qui è la mia vera famiglia. Vivo più con loro che con i miei genitori o un probabile fidanzato. Con La prova del cuoco stiamo vincendo la scommessa e gli ascolti crescono". E sul suo futuro in tv: "Vorrei che la Rai mi utilizzasse per tutto quello che sono, inclusa la mia fisicità non irrilevante. Esiste anche l'Elisa con le gonne e i tacchi. Facciamola vedere. Non dobbiamo tarparla".