Elisa cuoca per amore: il (raro) scatto insieme al marito. Lui: "Tu, la mia droga"

Non siamo abituati a conoscere Elisa in versione 'casalinga', ma questa volta la cantante rompe il muro di privacy con cui custodisce la sua vita privata e si immortala assieme alla sua famiglia. L'occasione è il compleanno del marito Andrea, che proprio ieri ha compiuto 44 anni, di cui 12 passati accanto alla cantante friulana.

Una cenetta da leccarsi i baffi è quella che Elisa, 42, ha preparato per il compagno e i loro due bambini, Emma Cecile, 10, e Sebastian, 7. Tema della serata: il sushi. "Solo per te potevo sventolarmi in faccia vapore di aceto di riso - scherza la cantante mentre si immortala ai fornelli . Ma sono sopravvissuta e abbiamo magnato tanto, pure troppo. Ho riordinato tutto fino adesso che è anche passata la mezzanotte, ma tu sai tutto... meglio di me... e Iaia ama Uea e Ura e il cane cosmico Peu. Buon compleanno amore".

A stretto giro è arrivata la risposta di Andrea: "L'aceto è la nuova droga, proprio come te", scrive lui, di professione musicista e produttore.

L'amore tra Elisa e il marito Andrea

Elisa ed Andrea si sono sposati il 5 settembre del 2015. Il matrimonio è avvenuto a Grado, nel Friuli, terra d'origine di lei. Ad applaudire il loro amore, all'epoca, il meglio della musica italiana: presenti alla cerimonia oltre 200 invitati, compresi i cantanti Emma, Alessandra Amoroso, Ligabue.