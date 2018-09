Elisabetta Canalis compie 40 anni, gli auguri speciali di Maddy Corvaglia

A furor di popolo le veline più belle della storia di Striscia. E senza dubbio anche le più unite. Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono inseparabili da quando avevano appena vent'anni e oggi, che Eli ne compie 40, ricordano con grande emozione quegli anni e tutto quello che hanno condiviso e continuano a condividere.

"Ti sopporto da quando avevi 20 anni - ha scritto su Instagram la Corvaglia accanto a una bellissima foto che le ritrae insieme - E' inutile: più ti lancio lontano, più mi torni indietro come un boomerang... (per fortuna). Insieme nelle gioie, nelle gaffes e nei dolori, insieme da bimbe e da mamme. 20 anni di battibecchi e complicità. Sono fortunata ad averti nella mia vita, sarda maledetta! Tanti auguri per i tuoi 50 anni! Miss you". Ovviamente i 10 anni in più sono uno scherzo a cui nessuno ha creduto, soprattutto considerando la straordinaria forma fisica dell'ex velina mora (non che Maddy sia da meno) che ogni giorno dedica almeno un'ora all'allenamento.

"Sto piangendo davanti ad un bicchiere di cristal - ha risposto poco dopo la Canalis - Ti chiamo, rispondi". Una telefonata, si immagina, piena di commozione e bellezza, come la loro amicizia.