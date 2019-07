Elisabetta Canalis in Sardegna, la piccola Skyler inseparabile dalla nonna

Quale occasione migliore dell'estate per volare in Sardegna? Elisabetta Canalis, che ormai da anni vive a Los Angeles con il marito Brian Perri, è tornata nella sua Alghero insieme alla figlia Skyler. Qualche giorno in famiglia era proprio quello che ci voleva, soprattutto per la bambina, felicissima di riabbracciare la nonna.

Sul profilo Instagram dell'ex velina una tenerissima foto della piccola Skyler (4 anni) con la signora Bruna: "Da quando Skyler ha rivisto la nonna non fa altro che abbracciarla e dirle che la ama. Avere i nonni è un privilegio che non tutti abbiamo, ma se hai la fortuna di averli ancota con te ricordati di dirgli quanto sono importanti, di ascoltarli e di dedicargli attenzioni perché saranno quei frammenti di tempo che porterai con te per tutta la vita".

La distanza dalla famiglia a volte pesa per Elisabetta Canalis, soprattutto dopo la morte del padre, due anni fa. La showgirl, però, come può torna in Italia a riabbracciare la mamma e il fratello Luigi. Negli Stati Uniti ormai ha la sua vita, ma casa è sempre casa.